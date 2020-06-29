回顧陳其邁敗給韓國瑜的主因，高雄政壇人士分析，表面上是因為「韓流」爆發，但高雄市民都知道，陳菊長期執政下的「惡評」，才是民進黨落敗的主因，「然而選戰當前，陳其邁重掌帥印，陣前絕不能互出惡言，以免動搖軍心。」

儘管如此，陳菊過去主政高雄的功過，仍免不了被一再檢視，例如立法院臨時會審查監察院人事案，其中監察院長被提名人陳菊的同意案，就被視為高雄市長補選的「第二戰場」。

一位藍營人士道破關鍵，「高雄人不是討厭國民黨才罷韓，也沒有特別喜歡民進黨，陳其邁必須概括承擔陳菊長期執政，卻讓高雄競爭力退步的包袱。」他強調，藍營支持者因「罷韓」產生的鬱悶感，很可能會藉補選投票發洩，只要國民黨人選的票數與陳其邁差距不遠，就可以說是「少輸為贏」。

前高雄市長韓國瑜引領的「韓流」，對市長補選仍有關鍵影響力。（圖／宋岱融攝）

陳其邁在高雄市長補選會得多少票數，確實是民進黨目前頭痛的問題。對此，民進黨副秘書長林飛帆坦言：「補選炒熱氣氛有一定難度。」民進黨新潮流系立委鍾佳濱分析，「陳其邁不只要勝選，票數還要漂亮！很多民眾認為透過『罷韓』，已經還了2018年虧欠陳其邁的人情，因此熱情已逝，而支持者可能會覺得『不差我這一票』，投票數很難衝高。」

民進黨副祕書長林飛帆認為，年輕人在罷韓投票後，是否願意再度返鄉投票，將市高雄市長補選投票率的重要關鍵。（圖／張文玠攝）

鍾佳濱進一步指出，國民黨等在野黨一定會透過這次選票「論輸贏」，最後走向「一選各表」，「所以陳其邁的挑戰不是別人，而是突破自己。」然而，即使陳其邁可以跨過高雄市長補選的2大難關，選後的政治利益也相當棘手，「市府團隊該如何組成？」

一名政壇人士認為，陳其邁沒有自己的團隊，若當選得馬上接手政務，必定要引進前朝市府官員，以及延續栽培新系人才的路線，「在這種態勢下，兩位前高雄市副市長許立明、史哲，與問政實力強悍的高閔琳，都可能進入市府小內閣。不過，若陳其邁起用這些陳菊人馬，必然牽動海派的敏感神經。」

一位民進黨人士分析，高雄市長補選一戰才剛起步，目前討論「派系分封」實在太早，「現在最重要的是動員支持者，尤其是年輕人出來投票，假如陳其邁這次的得票數不如2018年敗選時，恐怕得先流淚檢討。」

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(中時電子報)