美股在台股端節休市的3個交易日裡，有兩天是大跌逾700點，一天是上漲逾200點，但上周五是重挫逾700點窘境，總計上周三、四、五的3個交易日係拉回逾千點，使台股籠罩在端節後的落後補跌陰霾中。不過，台股權王台積電，始終是大盤多、空發展關鍵指標，只要該股抗跌，則盤勢仍暫無後顧之憂，後市不必過分悲觀。

業內人士指出，台積電在上周三收317.5元，與在美掛牌ADR的市價差距仍達15.5元，顯示短線似並無大幅修正疑慮。台積電ADR在美股上周二至上周五的市價，大多徘徊在57.04美元與56.08美元間來回游走。

而上周五的收盤價係56.33美元，依上周三（6/24）新台幣兌美元匯價，在央行掛出的收盤價係29.64元計算，則台積電ADR在上周近4個交易日的最高價與最低價，分別是折算新台幣約338元至332元狹幅震盪。

顯示台積電ADR在上周美股大跌中，表現仍穩健，而上周五的台積電ADR收盤係報56.33美元，折算新台幣的市價約333元，仍遠高於台股市價。目前台積電的5日線、月線與季線，分別在314.7元、310元及297.7元，顯示低檔無多。

因為前波台積電跌破月線以下的日子，並不多見，即便近期也是延著5日線整理，對該股而言，即便短線5日線或有失守疑慮，但低檔月線仍具抗跌韌性，且5日線若未有效跌破，在本周下半周若得迅速站回，則大盤不必過分悲觀。

另方面，全球各主要先進國，對新冠病毒的研發疫苗進度，愈趨快速，而新冠病毒在部分地區的攻擊力，也逐漸式微，顯示封城牽制病毒擴大變異空間縮小之效益漸次發酵，這局面使新冠影響全球經濟重啟，也將被市場愈趨淡定看待，此或係美股本波拉回，並未如前波那般恐慌，動輒熔斷遠因。

目前看起來，新冠疫情雖還在部分地區蔓延，但負面影響已漸趨式微，緊接而來的疫後報復性消費或報復性旅遊，不宜小覷，加上國家隊法人還在低檔看顧台股，顯示大盤展望似不必太過悲觀。

(工商 )