台股端午長假遠颺，今逢連假後的首個交易日，需面對美股向下修正的補跌壓力，資深業內人士揭短期大盤發展，將視這4項指標的關鍵走勢而定；其一係台積電能否抗。其次是生技股是否持續向上輪動。第3項指標係振興券將於7月正式上路，對觀光、旅遊及餐飲等產業帶來的報復性消費利多值追蹤。第4項仍係高價電子股是否持續向上比價，淡定輪動。

除上述指標值特別注意外，端節後的台股，擁有8大利多與7大利空分庭抗禮，考驗投資人的智慧與持股信心，這8大利多因子，分別是：

1.新台幣兌美元匯價，預期在亞洲主要貨幣中，仍屬相對強勢地位，對吸引國際熱錢進駐台股匯兩市具正向。2.台積電在上周美股大幅拉回格局中，台積電ADR市價並未大跌，抗跌韌性十足。3.全球主要央行如美國、歐洲、日本與大陸等短期利率，將持續徘徊在歷史低檔區，估未來兩年不致有太大變動。4.新冠疫情持續蔓延，使生醫族群、宅經濟與電商等資金匯聚的多頭架構，仍值追蹤。

5.包括5G、電動車與機器人等商品需求熱絡，也是未來明星產業的趨勢未變，相關供應鏈概念股值注意。6.南韓與北韓的緊張情勢，因北韓領導人金正恩日前釋出善意而緩解，對東北亞發展具正向。7.為振興疫後經濟，全球主要央行灑錢不手軟，持續擴大對市場釋出資金仍可期。8.政府振興景氣的3倍券，將正式上路，相關受惠族群短多輪動，審慎樂觀。

利空因子方面，1.新冠疫情持續在北美、中南美洲與印度等地區蔓延，對美股短多信心構成的威脅心理，不宜輕忽。2.中美關係因港版國安法的拍板定案，持續交惡，至少在短期似看不到緩和跡象。3.川普連任之路，據近期民調顯示似普被看衰，依歷史經驗觀察，華爾街顯然對共和黨執政較安心。不過，民主黨為安撫民心，未來的可能的改革動作，預期不致太大。

4.歐盟與中國的關係，變數風險還待觀察；另外，美國川普政府近期揚言自德國撤軍，將使歐盟與美國的堅定盟友關係憑添變數。5.全球負債沈重的國家的經濟變數風險升溫，如阿根廷與年前引起關注的歐豬五國等，都待觀察。6.美股在台股端節連假休市期間，大幅拉回，使短線台股是否出現補跌效應，不宜漠視。7.包括中印邊界、南海與日本改名釣魚島的地緣政治緊張變數升溫。

(工商 )