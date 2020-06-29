2019年5月25日，世界衛生組織(WHO)在第72屆世界衛生大會宣布通過「國際疾病分類」第11次修訂版(ICD-11)，正式將遊戲障礙(Gaming disorder)認定為疾病，給了它一個疾病代碼: 6C51，將於2022年1月1日正式啟用。

臺北市立聯合醫院忠孝院區精神科主治醫師李旻珊解釋，「遊戲障礙」指的是一種被遊戲控制的行為模式，玩家不斷沉溺於遊戲，以致於其他興趣、工作、學習、日常活動、社交行為都要讓位，而且已經出現明顯的負面影響，玩家仍不能自拔地沉溺遊戲世界中並持續一年以上的時間。

簡單地比喻就是玩家的大腦被遊戲綁架了，它讓玩家的大腦無法去思考或執行其他重要的功能，就算想要掙脫也不輕易讓玩家掙脫，停玩遊戲幾小時就渾身不對勁、心癢難耐、坐立不安；同時，遊戲障礙也可能會和注意力不足、憂鬱、焦慮、睡眠不足、社會適應、生活品質問題互相連結。

「遊戲障礙」強調的是玩家的失控行為模式，而不是玩遊戲本身這件事；WHO官方也曾表示，從過去的研究顯示，在所有參與數位或影片遊戲活動的人中，只有一小部分人受遊戲障礙影響。

李旻珊表示，其實許多事業成功人士或優秀學生也都曾經或是現在都有使用遊戲來調劑身心壓力，只要時間分配得當，讓遊戲適度幫助自己紓壓，可以不用過度緊張，將遊戲列為拒絕往來戶。

當發現自己疑似有沉迷遊戲危機，李旻珊建議，增加其他興趣、轉移注意力，讓其他的趣事來替代「最心愛的遊戲」，並可以請家人朋友一起協助自己，像是限制自己只能在家中公共區域玩遊戲、一天只能玩兩個小時、要先完成其他重要事項，像是作業、簡報等，才能玩遊戲、行動上網方案不要使用吃到飽、吃飯不能使用3C產品等方式；若是已經嚴重到影響人際問題、家庭成員衝突或是有情緒障礙、睡眠障礙等困擾時，要記得求助於身心科專業人員。

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(中時電子報)