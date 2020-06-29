中央氣象局今天（29日）清晨對台南市、高雄市和屏東縣發布「大雨特報」。（圖取自氣象局網頁）

南部朋友注意，外出帶把傘！今天（28日）各地天氣大多晴朗炎熱，全台午後防雷雨彈！中央氣象局今天（29日）清晨對台南市、高雄市和屏東縣發布「大雨特報」。

兩天西南風影響，今天依舊高溫炎熱，多地恐有36度以上高溫！今天台灣中南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，明日澎湖有局部短暫陣雨或雷雨。

今、明兩天北部、東半部（含蘭嶼、綠島）沿海、空曠地區及馬祖易有較強陣風，請注意。

紫外線方面，今天台各地都是紫色「危險級」及紅色「過量級」，提醒民眾上午10點到下午3點這段時間最好避免外出，外出活動請注意防曬。

至於民眾關心的空氣品質，今天北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖多為「良好」等級，北部局部地區及彰化大城地區短時間可能達普通等級。

(中時電子報)