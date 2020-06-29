日前本刊在台北市最有文青氣息的約會聖地──華山文創園區，遇上將藝名改為「林曜晟」的博焱，與一名長髮大眼正妹在草地上談心。

（圖／本刊攝影組）

期間正妹頻頻拉下口罩說話，博焱則專注地聆聽。後來大概是聊到沒話題了，兩人準備離開時，博焱竟半跪在木椅上，俏皮地翹起腳來，和正妹約會，果然神清氣爽好嗨桑啊！不過，他們之間始終保持著一段安全距離，看來博焱若想再靠近一點點，可要多多加油呢！

（圖／本刊攝影組）

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(中時電子報)