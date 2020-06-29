現任廉政署副署長的前台北地檢署檢察官侯寬仁，1997年4月起訴太極門掌門人洪石和以「隔空打牛」、「養小鬼」的方式招攬信徒斂財31億餘元，案件轟動全台，但最高法院最後判決洪石和等人無罪定讞。太極門一案眼看拍板定案，但太極門卻因積欠國庫7600萬元稅款至今仍分文未繳，被法務部行政執行署鎖定，打算下個月拍賣洪石和苗栗山區53筆土地來抵欠稅款，但此舉引起太極門不滿，四處喊冤。

檢調當時偵辦太極門案時，查到太極門設有神功班、研究班、先修班、師資班，教授氣功及神功；神功班收費5萬元，其餘收費3至5萬元。

太極門氣功養生學會是由洪石和在1966年成立，信眾人數很多。（圖／報系資料照）

檢方起訴時認為洪石和涉嫌逃漏稅，故意將學費改為拜師禮金（敬師禮）、紅包、束脩、功德金等名目，並說沒有固定收費，由學員於拜師時遵古禮隨意包個紅包，以非法逃漏數億元稅捐。但法院最後認定，弟子給洪的錢是學費、場地費，但洪並未故意以不正方法逃漏稅，判決詐欺及逃漏稅都無罪。

6月18日，行政執行署新竹分署執行官與苗栗地政官員頂著高溫來到銅鑼山區，走在人跡罕至的山路上，履勘一處又一處太極門掌門人洪石和名下的土地。不只如此，接下來幾個月，新竹分署又要對這些被查封的土地進行鑑價、詢價、公告及拍賣，希望能趕在明年1月19日前追討到洪石和的第一筆欠稅款。

本刊調查，執行署向太極門掌門人洪石和追討的欠稅，分別是1992年綜所稅及1997年營業稅，目前合計7600萬餘元。由新竹及台北分署分別追討共15件的欠稅案，新竹分署在2007年8月收到國稅局案件後，為確保債權，2009年間查封洪在苗栗銅鑼山區的53筆土地；台北分署則是在隔年查封基隆路大安道館及辛亥路古亭道館。

針對執行署最快下月就要拍賣苗栗銅鑼山區土地，代表太極門的律師黃麗容表示，太極門歷經20多年的行政救濟，從1991至1996共6個年度的綜所稅之中，只有1992年度的綜所稅遭行政法院誤判之外，其餘5個年度都是太極門勝訴，而且誤判之後出現新事實、新證據，證明法院確定判決違誤，國稅局應撤銷課稅處分，更不應移送執行。

黃麗容說，當初監察院調查時，時任監委的錢林慧君都表示這是冤案。黃表示，苗栗的土地是太極門掌門人洪石和一塊一塊買下來準備蓋「太極山莊」所用，做為學員修行養身之地，是太極門相當重要的地方。如果執行署執意拍賣，太極門一定追究《刑法》違法徵收罪，並要求民事及國家賠償，也不排除走上街頭捍衛自己的權利。

行政執行署副署長陳盈錦表示，依法納稅是國民應盡的義務，而且執行署對太極門掌門人洪石和追討的欠稅，都是最高行政法院判決確定的案件。目前，法院未要求執行署停止執行，國稅局也未撤銷稅單。陳強調，執行署是中立的，所以沒有不執行的理由。

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(中時電子報)