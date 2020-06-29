行政執行署因為早就查封太極門的不動產，算準太極門「跑得了和尚跑不了廟」，這樁欠稅案可以輕鬆追討入袋，進到國庫。不料，太極門到行政院、立法院、財政部及法務部等單位四處陳情，痛訴此案是稅界大冤案，還跟課稅的國稅局大打行政官司，向執行署聲明異議，讓財政部、法務部傷透腦筋。

本刊調查，最高法院在2007年7月就判決太極門掌門洪石和等人所涉詐欺、逃漏稅等罪嫌統統無罪。其中逃漏稅部分，法院認定，太極門弟子繳納給洪的錢是場地費和學費，並不是贈與。但逃漏稅必須要有故意以不正方法漏報才構成刑責，法院認定洪石和並沒有故意漏報，只是一直認為這些款項無須課稅才消極未申報。

可是萬萬沒想到，洪石和到底有沒有欠稅的問題，國稅局與洪石和此後在行政法院大打官司，互有勝負。而執行署要追討的就是最高行政法院判決國稅局勝訴的部分，目前總計7600萬元。

執行署指出，執行署追稅絕對有「本」，所謂「本」就是最高行政法院判決國稅局勝訴的部分。新竹分署所追討的1992至1995年度的綜所稅及罰鍰，最高行政法院的案號是民國95年度判字2066號及民國101年度判字493號，金額約6300萬元；台北分署是1997年度的營業稅和罰鍰，案號是民國98年度判字1167號及1994年至1996年度的營所稅，案號是民國103年度裁字54號，金額約1300萬元。

由於太極門信眾或其友人不乏法界、財會界及政商界等專業人士，人脈加據理力爭，讓債主財政部、及負責執行的法務部及執行署壓力很大，案件執行走走停停，結果一追就是13年，眼看再半年，首期欠款3832萬元於明年1月19日到期，次期的385萬元也於2月19日到期，如果討不到，數千萬元就全部打水漂，法務部從上到下都要打報告交代。

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(中時電子報)