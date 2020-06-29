行政執行署追討大極門掌門洪石和欠稅，為了確保債權早就調查洪的名下財產，發現太極門位於黃金地段的道館都是洪的名下並一一查封。其實，這些黃金地段的道館只要拍賣就足以繳清欠稅，執行署卻選定人跡罕至的苗栗銅鑼山區土地下手。外界訾議是執行署忌憚太極門信徒眾多、社會關係良好，不敢激怒太極門，執行署副署長陳盈錦表示，執行署追討欠稅也要考慮義務人的權利。

行政執行署查出太極門掌門洪石和名下除擁有苗栗山區土地外，還有台北市辛亥路1到4樓的古亭道館、基隆路上靠近通化夜市的大安道館，及台北市忠孝東路7段共5層樓南港道館。荒山野嶺與黃金地段有天壤差別，執行署如果拍賣這些黃金地段的房產，追稅是輕而易舉。

太極門大安道館位於台北市基隆路1段，是極為精華的地段，且使用人數眾多，執行署擔心貿然拍賣可能引起民怨。（圖／報系資料照）

本刊調查，執行署評估苗栗山區土地約1億多元，大安道館約4000萬元、古亭道館約1億3000萬元及南港道館的9000萬元。執行署也一度考慮過，採分標拍賣方式，將道館樓層分割拍賣，拍夠就停賣，儘早解決太極門欠稅避免夜長夢多。

但是執行署高層特別去調查這些黃金地段道館的使用情形，發現太極門弟子出入道館修行人數眾多，如果貿然拍賣會影響太極門弟子的權利，所以打消拍賣黃金地段道館的想法。

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(中時電子報)