太極門一案10多年前經最高法院判決定讞後，「敬師禮」到底算贈與還是算學費？太極門掌門人洪石和到底有沒有欠稅？太極門與國稅局經常在法庭相見，一較長短，官司互有勝負，而執行署追討的7600萬元，就是國稅局勝訴的結果。

本刊調查，洪石和1966年成立太極門氣功養生學會，以「養天地正氣、法古今真人」的精神，弘揚太極文化，促進世人身心靈健康為宗旨。剛開始太極門信眾人數不多，但太極門的白色運動服吸引越來越多人注意，加入學習氣功。

廉政署副署長侯寬仁當年偵辦太極門掌門洪石和而轟動全台。（圖／報系資料照）

洪石和23年前雖然被檢方起訴涉嫌詐欺、逃漏稅，但經法院判決無罪確定獲得清白，洪男「打斷手骨顛倒勇」，反獲社會肯定，各地道館增加到15個，海內外都有，學員從10萬人到數10萬人。

太極門每年也都獲邀參加國慶慶典活動表演，2016年太極門成立50周年，多位政界人士、包括前高雄市長陳菊、前台中市長林佳龍、桃園市長鄭文燦及前桃園縣長吳志揚等，不分藍綠均到場參加，展現極高的政治人脈。

太極門掌門人洪石和當年在媒體上公開表演「隔山打牛」來為他的氣功進行宣傳。（圖／報系資料照）

2017年更在台灣舉辦國際性比賽台北世界大學運動會開幕典禮表演，精湛的太極武術表演，讓世界看得到，深獲各界好評。

而起訴洪石和的檢察官侯寬仁是司法官第26期結業，20年前因偵辦周人蔘電玩弊案等不少社會矚目大案，算是檢察界的「戰神」。偵辦太極門案被監察院糾正有8大違失，但瑕不掩瑜，仍被延攬進入特偵組前身的台高檢查黑中心；起訴馬英九特別費案讓他被凍結10年，前年鹹魚翻身成了廉政署副署長，仕途重燃一線生機，絲毫不受太極門案所掀起的稅務風暴影響。

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(中時電子報)