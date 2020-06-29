新冠疫情橫掃全球，在大陸的台商不管是做內銷還外銷，都受到重挫；對此，不少人選擇撤資、關門為自己的荷包止血。華信統領企管總經理袁明仁表示，台商若要撤資，須先釐清與供應商、客戶間的款項是否結清，並簽訂「付清協議」，同時，積欠的稅款亦要繳清，避免法律風險；另外，股權、廠房、土地、設備等資產都要妥善處理。

整體來說，無論內外貿，大陸所有的企業都受到影響。天眼查數據顯示，大陸首季倒閉企業達46萬家，其中包括營運執照被取消、自我宣布停業以及2萬6千家的進出口事業。面對生存壓力，撤資成為台商因應疫情的一個選項，不過，不同產業面對的背景各不相同。

袁明仁指出，內需型產業仰賴人流，資金鏈普遍不強，門市、社區封閉使這些產業的台商面臨了門市租金、薪酬發放的壓力；以北京來說，自2月至今，除了早期的疫情封鎖，還經歷兩會管制，今年實際開放時間不過1個月，現在疫情再起，台商經營的君太百貨、僑福芳草地購物中心業績都大幅衰退，經營非常艱難。

外銷方面，在東莞、崑山、蘇州等台商聚集地，初期因疫情影響開工，物流中斷，導致斷鏈，大陸疫情轉好後，換歐美疫情爆發，終端客戶倒閉、門市關門，台商開始斷單，寶成湖北廠就因此關門並裁員4000多人。

袁明仁說，「部分產業在中美貿易戰就受影響，現在疫情又來，這讓越來越多台商開始思考，到底要回台還是去東南亞，撤資問題就開始出現。」

走到了撤資這一步，不同產業要採取的措施大不相同。袁明仁表示，內需型產業台商的撤資問題不大，要面對的就是租金、員工薪資的問題；租金方面，一般台商在承租之初，除了租金還要多繳一筆人民幣數十萬的轉讓金，如果離租約到期還有一段時間，台商可先當二房東轉租，來減少轉讓金的壓力，等到租約到期再撤離。

員工薪資方面，計時人員比較沒有勞資糾紛問題，但如果是正職員工，且有簽訂勞動合約，就得先看是否已過試用期；若在試用期內，雙方可依據各自情況選擇是否停止僱傭關係；若已過試用期，經雙方協商一致解除勞動合約，臺商必須支付經濟補償金，以一年一個月計算；若雙方協商不一致，除了經濟補償金之外，還需經濟賠償金，經濟賠償金也是以一年一個月計算。

不過，袁明仁強調，除非是大型百貨商場，要結束營業才有撤資問題，不然，內需型產業大部分就是關店。

外銷企業方面，袁明仁說，一般企業撤資，盡可能走簡易註銷流程就對了，但要走簡易註銷途徑，必須是有限責任公司、非公司企業法人、個人獨資企業及合夥企業，且無欠稅、欠債；若是股份有限公司，或是被列入經營異常名單、嚴重違法失信、被海關立案調查的企業，都無法進行簡易註銷。

換言之，註銷之前，台商就得先將土地、廠房、設備等物資按大陸當地法規進行轉賣、轉移，「債款、稅務規定該怎麼做，就怎麼做」。在原物料方面，如果是屬保稅料件，可選擇退運，或退至保稅物流園區，再向海關辦理電子手冊或電子帳冊核銷。

股權、土地與廠房轉讓方面，則會因直接轉讓或間接轉讓而有差異。若是直接轉讓，台商可與受讓方簽訂股權轉讓協議，直接將大陸公司的股權、土地、廠房出售，並向大陸市場監督管理局辦理變更股東登記手續。

若台商要轉讓境外控股公司的股權，則屬於間接轉讓；若境外控股公司的轉讓對象是大陸企業，可能會面臨對方資金無法匯出的問題，因此，台商在轉讓時，必須要在合約註明「資金無法匯出」、「價款延宕」的補救措施，避免損失以及後續衍生的法律糾紛。

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(中時電子報)