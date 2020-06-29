羅智強直播影片。

國民黨立院黨團因監察院長陳菊人事案，昨傍晚由黨團總召林為洲帶領20多位藍委發起佔領立院主席台行動，台北市議員羅智強昨晚開直播痛批，「現在大熱天，開個冷氣、開電，有這麼困難嗎？民進黨鴨霸到這種程度，真是舉世罕見」。

國民黨鄭正鈐等20名立委，因不滿總統府22日公布的27位監委提名人和院長提名人陳菊，下午破門進入立法院議場，以此表達反對抗議，北市警方擔心有民眾加入聲援，緊急動員300多名警力，除在立法院外架設鐵拒馬，另針對總統府、行政院外圍派遣警力維安。

羅智強昨晚在立院現場開Youtube直播痛批，「現在大熱天，大家站外面都覺得熱，更何況立院裡面沒開空調，裡面是悶的，水電都被關掉，民進黨開個冷氣、開個電，有這麼困難嗎？」、「今天連對這一點點國會殿堂議員的尊重都不願意秀，今天能鴨霸到這種程度，這真是舉世罕見」、「但沒關係，他們用這種奧步對付我們前線的立委，我們就用我們的聲音，來做立委最強的後盾，大家和立委站在一起，一起努力」。

今清晨，羅智強在臉書再貼出一張，抗爭阿伯手舉一面大國旗的照片，重申「我們都沒離開」，並在早上近5點，再度在臉書貼文，「天濛濛亮了，回家休息一下，民主制衡是一場馬拉松的戰爭，充飽電，再戰！大家辛苦了」。

(中時電子報)