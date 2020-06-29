立法院國民黨團總召林為洲昨率領25名國民黨立委強行破壞立院議場門鎖，闖入議場佔據主席台，全力杯葛監委人事案，並聲明若不撤換監察院長提名人陳菊，絕不退出議場。有評論指出，藍營難得這麼強勢，主要為激化高雄市長補選，抹黑陳菊形象用意是降低綠營支持者回鄉投票意願。

國民黨立院黨團為抗議蔡英文總統提出監委名單，並提名陳菊任監察院長，總召林為洲昨下午4時率20名立委突襲占領立法院議場。國民黨主席江啟臣當晚8時許也加入占領行列，嗆這次監委名單史上最綠、史上最爛，不撤回陳菊人事就不離開。據《中評社》報導，國民黨強勢闖進議場，就是為凸顯陳菊人事案問題，仍有許多高雄市政府案子還在調查中，若陳菊任監察院長，這些案子還能繼續審？這個立足點讓國民黨認為佔得住腳，才會有如此的大動作。該評論認為，高雄市長補選再度激化藍綠對立，陳菊、韓國瑜這兩位無形的補選助攻手，還在發揮對這場選舉的影響力。

國民黨這次行動可說是準備周全，保密到家，民進黨立委昨進不了議場大門，藍委助理全被瞞在鼓裡。該評論提及，國民黨過去幾乎沒有強力杯葛過，就算霸佔主席台也都很快落幕，更時常被民進黨提早一步預測到接下來的動作，這次就看國民黨的耐力到哪裡。

(中時電子報)