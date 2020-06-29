上周三是端午4天連假前夕，雖然有國際股市大漲加持，但節前賣壓導致台股漲幅落後國際盤，不過有個好現象，即生技股的投機力移出來了，上櫃生技比重降至16.5%(最高曾來到4成)，而生技指標股開始轉弱，該族群的短線資金已開始撤離。

反觀電子股成交比重終於拉升到7成以上，且矽智財族群成為投機力追逐焦點，整個矽智財族群成為電子股中最亮眼的明星；如果把矽智財當作是星星之火，那電子股非常有可能在端午節後開始燎原。

從盤面來看，目前電子股是以矽智財為市場軸心，短多資金湧入較為積極，但其他次族群的續航力就比較弱，研判是資金人氣剛轉入電子，人氣擴散效應尚不明顯，不過因為電子比重回升至7成，本周熱點會比較多。

整體分析，目前干擾盤面的變數有新冠疫情的再度升溫、川普政府在貿易戰的反反覆覆，以及各國在疫情控制與經濟重啟之間的政策拉鋸等，大咖的動作會稍稍「停、看、聽」；不過，因為電子人氣已升溫上來，只要國際盤的變動不大(別大漲大跌)，節後電子股在內資加持下可望正式接棒。

(時報資訊)