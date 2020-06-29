據住展雜誌統計，北台灣今年上半年新建案銷售率最高的前十個行政區，依序為內湖、東區(竹市)、壯圍、三峽、北區(竹市)、泰山、竹北、大安、五結、新屋等地。住展雜誌研發長何世昌表示，上半年建案熱賣區域都在電子科技業的重鎮，由於電子科技業受到疫情的影響小，該產業就業情況穩健，從業人員購屋需求與信心相對較高，當地房地產市場也就跟著發大財。

銷售率冠、亞軍分別是內湖、竹市東區，兩處新建案平均銷售率都突破7成，只要不是總價過高的建案，普遍都賣得不錯。以內湖來說，每個次分區建案銷售都明顯加速，尤以15坪～50坪之間的房型銷售狀況最佳，熱銷案如「昇陽樹也」、「大道東」、「源利御品」等。竹市東區則以關長、光埔及介壽段重劃區最為賣座，原因是距離竹科很近，特別受到竹科客青睞，熱銷案如「寶睿博第」、「美麗華大方」等。電子科技業景氣續旺，除了帶動東區房市之外，因竹科客買盤外溢效應影響，北區與竹北也同樣受惠而擠入榜內第五、第七名。

排行第三名的宜縣壯圍，新建案銷售率約69.5％，以及第九名的五結，銷售率約46.1％，這兩處房市銷售活絡的主因頗為雷同，都是靠宜蘭市高房價推擠而來的買盤，還有在地區域客與具地緣性的台北客買盤所帶動。

壯圍、五結之所以能吸引外來大量買盤，一來是每坪單價較低，二來是不少新建案規劃低總價公寓、透天產品，其中壯圍的低總價公寓比例尤其多，每戶大多只有3百萬元～5百萬元，相對低的購屋門檻是促成建案熱賣的關鍵因素。

何世昌認為，今年上半年新建案市況雖然表現不惡，買氣也讓業者很樂觀，不少地區銷售率表現亮眼，但仍需注意供給量居高不下的問題，同時要避免推出買氣較冷的高總價產品，以免沒搭上順風車反而「熱」極生悲。

(時報資訊)