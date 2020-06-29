受新冠肺炎影響，歐盟在關閉邊境數月後宣布，將在7月重開邊境，但首波名單曝光，裡面卻沒有台灣，引發網友熱議。對此，國民黨台北市議員游淑慧表示，這幾個月的口罩外交，只是換來台灣兩個月的「心理安慰劑」嗎？不過不用擔心，民進黨治國總有兩服心理安慰劑，歐盟為什麼沒納入台灣呢？「都是阿共害欸」！

全球新冠肺炎疫情嚴峻，歐盟仍預定7月1日起重開邊境，歐盟常駐代表委員會（COREPER）26日初步擬定第一波准許入境的「安全國家名單」，共18國入榜，美、俄、巴西等風險仍高的國家未被納入，台灣也不在名單內，大陸則仍有機會入榜。

對此，游淑慧在臉書以「仙女棒式的口罩外交，燦爛一瞬間」為題，發文表示，4月上旬，第一波致贈560萬片口罩援歐盟。重大外交成果：歐盟執委會主席范德賴恩在「個人推特」貼文，感謝台灣捐助口罩。4月中旬，第二波口罩外交啟動，致贈歐盟130萬片口罩。重大外交成果：歐盟官網出現我國國旗。（因為我們把國旗貼紙貼在口罩外箱）

游淑慧臉書。（摘自游淑慧臉書）

游淑慧再表示，5月上旬，第三波口罩外交，再援助歐盟130萬片口罩外交。重大外交成果：你要捐我就拿、感謝在心中。5月中旬，WHA加入無望，斷交成績卓越的吳釗燮部長仍繼續規畫口罩外交，第四波更大手筆撒出：包含2,350萬片外科口罩、116萬片N95口罩、17萬件防護衣等，致贈對像不明！

游淑慧感嘆，四波援外，超過五千萬片的口罩，耗資幾億元的口罩外交，只換來台灣兩個月的「心理安慰劑」嗎？除非一直服藥、撒資源，否則藥效退了，我們還是要面對真實！不過別擔心，民進黨治國總有兩服心理安慰劑輪流給：第一副藥「台灣好棒棒」；此藥吃了以後飄飄然，能短暫忘記現實問題。第二副藥，「都是阿共害誒」；本仙藥更是藥到見效，服了後，即刻會精神亢奮，感覺全身燥動、充滿神奇力量。

游淑慧譏諷，而歐盟為什麼沒納入台灣呢？赤腳醫生的主藥應該是「都是阿共害欸」。再併用「台灣好棒棒」，告訴人民：你要給我們去，我們也不敢去。

(中時電子報)