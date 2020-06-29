麥可喬丹(Michael Jordan)在紀錄片《最後一舞》絕口不提他的感情問題，他與前妻Juanita Vanoy(1989年結婚)在2006年離婚時，創下了1.68億美元贍養費的紀錄。離婚隔年喬丹在邁阿密夜店結識古巴模特兒Yvette Prieto，兩人2013年結婚，結果喬丹兩任妻子都沒有在紀錄片露臉。

影集導演海希爾(Jason Hehir)對美媒ESPN解釋：「賭博、退休陰謀論、政治冷漠、父親之死、隊友相處，我們已經囊括全部的問題了，畢竟這是職場紀錄片而不是家庭紀錄片。其實喬丹從沒禁止我們提問他妻子的事，只是我們覺得不需要。」

依據前妻女兒的說法，喬丹年輕時對婚姻不忠，在他離婚後還有多位婦女帶著「私生子」求償。那些女人據稱都是在喬丹球員時代的風流債，然而這些「私生子」都禁不起DNA檢驗，其中還有人被喬丹反告成功，偷雞不著蝕把米。另有人爆料喬丹曾跟拳王泰森(Mike Tyson)搶女人，差點挨了一記鐵拳。

喬丹近年與Yvette Prieto再婚且又生了小孩，她時常陪著喬丹公開露面。若把感情生活放進紀錄片，可能還要增加很多沒必要的篇幅，再說喬丹從沒讓那些事影響球場表現，真正傷他很重的只有父親遇害事件。海希爾說：「喬丹是個極為注重隱私的人，他很高興影集拍完了，讓他可以回去做自己的事。」

(中時電子報)