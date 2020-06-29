自從籃網明星後衛厄文公開呼籲NBA球員應該考慮不要參加復賽後，總算有他的籃網隊友跟著響應了！籃網前鋒威爾森錢德勒昨天透過《ESPN》記者瑪莉卡宣布，將以家庭因素為由拒絕參加本季復賽，也讓目前不打復賽的NBA球員累積到5人。

「儘管無法跟我的籃網隊友一起參加複賽很難受，我家人的健康與幸福，仍是我最先考量的因素，」威爾森錢德勒接受《ESPN》訪問表示，「謝謝籃網理解且支持我做出的決定，我會持續關注與支持，球隊接下來在奧蘭多的復賽表現。」

現年33歲的威爾森錢德勒，生涯效力過尼克、金塊、快艇、七六人及籃網等隊，去年夏天跟籃網簽下1年老將合約宣告加盟，沒想到隨即爆發使用禁藥風波，慘遭聯盟禁賽25場，本季他幫籃網出賽35場，平均每場拿下5.9分、4.1籃板。

目前宣告不願參加奧蘭多復賽的NBA球員，除了威爾森錢德勒以外，還有拓荒者前鋒阿里查、巫師前鋒貝坦斯、湖人後衛布雷德利、國王中鋒考利史坦等人，大部分拒絕參加的理由都因顧及家中小孩，接下來是否還有球員罷賽有待觀察！

(中時 )