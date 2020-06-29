國民黨立法院黨團為抗議總統蔡英文提名陳菊出任監察院長，昨（28日）下午破門占據立法院議場主席台，讓許多人認為是在模仿太陽花學運（318學運）。當年曾參與太陽花學運的立委賴品妤在臉書上不斷被標籤要她「技術指導」；賴品妤不僅透露議場內最適合睡覺的地方，還說已經訂了一盒太陽餅。

國民黨20名立委昨日下午破門占據立法院議場主席台，主席江啟臣也力挺此次抗議行動，不過有大批網友歪樓想起也曾占領立法院的賴品妤，要她以「前輩」身分指導國民黨立委，如何才能在立法院洗澡、睡得舒服一點。賴品妤昨日狂被標籤，晚間終於在臉書吶喊「大家不要再TAG我技術指導了！！！！」

（合成圖／賴品妤臉書）

賴品妤在臉書連續發四篇文，回應網友要求她指導國民黨立委「第一次占領立院就上手」；賴品妤幽默表示「也不要問我在議場怎麼洗澡，不要問！你會怕！」、「是說，我昨天剛好訂了一盒太陽餅⋯」。至於議場內最適合睡覺的地方，賴品妤透露是「行政院官員座席底下的空間」，因為非常好躺！「那邊很好窩著，走道可躺平，想獨處可窩到桌下，進可攻退可守；我到現在路過都有躺下的衝動」。

網友看後紛紛留言表示「不分黨派，真心指導」、「發揮同事愛」、「不愧是是院長第三高票，大家都聽委員的教誨」、「睡議場前輩」、「名符其實的技術指導」；也友網友反諷「妳可以教他們怎麼用垃圾桶蓋警察頭」、「第一次在立法院搞破壞就上手」。

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(中時電子報)