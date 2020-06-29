太平洋高壓勢力稍減弱！氣象專家吳德榮表示，台灣今明(6/29、30)兩天低層水氣漸增，中南部清晨上午有局部陣雨或雷雨，午後對流旺盛，大部分在山區、擴及部分平地，小心劇烈天氣發生。周三至周五(7/1~3) 低層水氣更多，清晨上午中南部降雨將更明顯，午後對流的強度更強，有局部大雨發生機率。

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」說道，今天至周日(6/29~7/5)台灣附近的大氣，中層有太平洋高壓沉降增溫，低層為偏南及西南風帶來暖濕空氣，氣溫偏高、白天炎熱，午後易有強對流發展。今天兩天中南部有局部陣雨或雷雨，午後對流旺盛，山區、部分平地應注意劇烈天氣，如雷擊、強風、瞬間強降雨。

吳德榮說，周三至周五低層水氣增多、大氣很不穩定，清晨上午中南部的降雨更明顯，午後對流的強度更強。因雲層增多，高溫略下降、但在低層暖空氣內，天氣仍偏熱。周六、日(7/4、5)水氣減少，清晨上午迎風面仍有局部少量降雨機率，午後有局部陣雨或雷雨。

(中時電子報)