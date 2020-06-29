本周5G大戰鳴槍，遠傳(4904)、台灣大(3045)率先亮出底牌，反倒將球丟往老大哥中華電。遠傳率先表態，挑選了「進可攻、退可守」的周五開台，已站穩不失分之地，台灣大則是昨(28)日連假期間丟出震撼彈，確定周二下午開台，若中華電不放棄如先前所言要拚「想頭香」，等於只剩下今日到明日早上的關鍵24小時，台灣大、遠傳或許是記取了4G開台時被中華電狠狠的突襲，在5G的新世代中，不想再吃同樣的悶虧，決定先發制人。

本周電信業大事莫過於電信三雄的5G開台近身戰，原先各家業者以龍頭中華電馬首是瞻，但中華電始終不肯露口風，宣布哪一天開台，這也讓其家兩家業者終於耐不住性子，遠傳搶先在上周三率先公布將在本周五由董事長徐旭東親征，舉辦5G開台記者會、順勢也將公布資費，台灣大更是出奇招，選在風平浪靜、端午連假的最後一天，也就是昨(28)日，公布將在本週二舉行5G開台記者會，本次的5G大戰，一反常態地由遠傳、台灣大率先表態。

市場原先就盛傳，中華電將在6月30日開台，儘管消息已經傳的沸沸揚揚，但中華電官方持續不肯露口風，這也使得台灣大、遠傳等地的望穿秋水，於是在上三周(24日)端午連假前，遠傳預告將在本周五舉開台記者會，也將一舉公布資費，遠傳也成為電信三雄中最先發聲的，選在本周五，也可以說是遠傳相當保守的一步棋，可說是「進可攻、退可守」。

遠傳先前在5G競標後，以頻譜數量的邏輯重新詮釋，使得電信雙雄一說甚囂塵上，這也引爆了一連串的電信口水戰，對此，台灣大可說非常不認同，總經理林之晨更是頻頻在疫情期間，多次在臉書暢談電信市場，電信獲利王當然也是不願意被壓著打，而本次5G開台，台灣大更是出奇招，在昨(28)日下午丟出媒體邀請函，宣告將在明(30)日正式開台，假設一如先前市場傳聞，中華電預計在明日開台，台灣大此舉無疑對中華電是一記當同棒喝，甚至打亂中華電原先的開台布局，無疑是考驗老大哥中華電的「臨場反應」。

由於台灣4G品質確實堪稱水準，加上今年新冠肺炎來攪，經濟重新復甦之際，消費者對於荷包勢必更加謹慎，5G資費究竟多少勢必成為嘗鮮族的是否願意跨入的必然考量，回顧以往4G是「越晚辦越划算」，這樣的經驗非常有可能會5G重演，但這似乎也暗示電信業恐走回殺價競爭、低價吃到飽的老路，這恐怕是電信業者最不願回想的噩夢，其中的權衡輕重，業者恐怕很燒腦。

此外，和電信業脣齒相依的手機市場，目前可以支援5G的機款大多為高價的旗艦機型，動輒3~4萬，最親民的也是宏達電(2498)的2萬有找，但整體市場選擇依舊不多，加上未見殺手級的內容應用，看來5G初期市場停看聽的消費者恐依舊佔大部分。

(時報資訊)