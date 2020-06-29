大同（2371）30日股東會將全面改選董事，公司派及市場派全數提滿人選備戰，共19人爭奪9席董事及獨董，積極爭取持股達4成的外資支持。獨立外資研究機構ISS出具報告，雖建議對市場派所有提名人投下反對票，但也反對現任董事長林郭文艷續任董事。

大同此次改選6席董事及3席獨董，公司派此次針對董事提名現任董事長林郭文艷、財務長彭文傑及現任董事陳守煌、蔡勝文、張益華及現任獨董蘇鵬飛，獨董則提名現任獨董劉宗德、謝穎昇、羅清泉。

市場派則以三圓建設董事長王光祥為主力，針對董事提名王光祥、東森電視董事長林文淵、會計師巫鑫、正碁建設董事長葉曉甄、寶佳集團旗下築禾建設董事長黃劍輝、太平洋建設董事長柳逸義、律師林宏信，獨董則提名前立委黃國昌、會計師呂惠民、律師李勝琛。

大同日前發表聲明，表示欣慰獲得國際投票代理機構ISS及Glass Lewis出具報告，均建議對市場派全數提名人投下反對票。然而，市場派股東抨擊大同「睜眼說瞎話」，只截取ISS報告「保持中立」對大同有利部分大肆宣傳，卻未提及ISS也反對林郭文艷續任董事。

根據ISS報告內容，針對大同董事會提名的6席董事及3席獨董，ISS反對林郭文艷續任董事，理由為目前身兼董事長及總經理的林郭文艷，因華映而涉嫌違反證交法的案件仍在調查中，對於能否履行董事職責、不會受到不必要的干擾仍有疑問。

報告指出，大同此次股東會有股東行使提案權，提出不符議程的議案，主要是關於林郭文艷疑似隱匿有關子公司華映的重大訊息及財報不實，涉嫌違反證交法。若該項指控為真，林郭文艷可能面臨3年以上有期徒刑。

大同旗下華映去年5月下市、9月宣布破產，林郭文艷3月20日接受檢察官訊問候被諭令交保500萬元，並限制出境、出海。對此，ISS詢問大同關於此案件的調查進度，大同回信確認該案的刑事調查仍在進行中。

此外，ISS報告中指出，大同前董事長林蔚山已因侵占罪、特別背信罪判刑定讞，現任董事長林郭文艷又因隱匿華映重大訊息遭調查，且遭中國大陸法院判決需與華映連帶承擔華映控股子公司的還款責任，債務高達人民幣30億元。

ISS報告對此直指，大同有需要加強改善董事會領導階層的查核與衡平性，強調「這種董事會領導結構及相關的制衡機制似乎仍不足，因而無法防止前董事長（兼任總經理）及其繼任者所造成的損失、負面聲譽和相關風險，也未成功維護公司和股東的利益。」

(時報資訊)