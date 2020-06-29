群益期（6024）多年來致力FinTech的投入與創新，為提供投資人更具競爭力的平台工具，宣布創新業界推出LINE雙向主動機器人「IVIEW-群益金金看盤精靈」，希望透過智能系統即時推播提醒，幫助客戶即時掌握瞬息萬變的市場動向。

有鑑於LINE目前仍是民眾最熟悉的通訊軟體，用戶皆可藉此接收即時指標圖文訊息，群益期推出無需下載APP、僅需加入LINE即可使用的「IVIEW-群益金金看盤精靈」，並利用大數據彙整、疊加和再利用，製作有效的贏家指標，提供創新的雙向主動式服務。

群益期說明，「IVIEW-群益金金看盤精靈」的主要系統功能，包括雙向即時推播系統、指標與交易策略狀態監控、隨選指標圖文抽覽回傳、進出場損利即時告知與視覺化、指標／策略超超商、VIP標的客製化推播。

群益期表示，「IVIEW-群益金金看盤精靈」的最大亮點，在於當指標有狀態變化時，智能系統便會即時推播圖文提醒投資人，並可運用LINE隨時抽覽關鍵指標資訊，能有效解決無法盯盤困擾，並協助客戶更即時、動態、視覺化掌握有效指標與進出場時機。

此外，群益期亦將推出[email protected]個期即時播系統，透過LINE來提供用戶盤中／盤後即時選個期推播服務，未來還能直接在LINE下單，透過將手機擬真成電腦看盤軟體，大大縮短訊息傳遞管道，創造智慧選股交易新時代。

群益期表示，多年來致力於FinTech的投入與創新，此次大躍進推出[email protected]看盤精靈服務，希望透過此創新結合高科技的金融服務，幫助客戶在瞬息萬變的市場上，透過[email protected]看盤精靈即時推播的功能，即時掌握市場動向。

(時報資訊)