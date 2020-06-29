氣象專家吳德榮今天在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄表示，最新歐洲中期預報中心模式模擬顯示，今天至5日台灣附近的大氣，中層有「太平洋高壓」的沉降增溫，低層則為偏南及西南風帶來的暖空氣，氣溫偏高、白天炎熱。而「太平洋高壓」邊緣的沉降氣流，並無法抑制低層的暖濕空氣，被太陽加熱、而產生的不穩定度釋放，午後易有「強對流」發展。

吳德榮提及，今、明兩天低層水氣漸增，清晨上午因「海陸風」環流的轉換，與西南風的交互作用，中南部有局部陣雨或雷雨；午後對流旺盛，大部分在山區、擴及部分平地，應注意「劇烈天氣」及氣象局的特報。

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，1日至3日天氣型態類似、但低層水氣多、大氣很不穩定；清晨上午中南部的降雨將更明顯，午後對流的強度將更強，需特別注意因雲層增多，高溫略下降、但在低層暖空氣內，天氣仍偏熱；4日、5日低層水氣減少，清晨上午迎風面仍有局部少量降雨的機率，午後有局部陣雨或雷雨。

(中時 )