上週五(26日)美國新冠確診數創單日新高紀錄，經濟快速復甦的前景黯淡，美國部分州縮減重啟計畫的力道，華爾街悲觀氣氛濃厚，包括能源、工業和金融股等與經濟重啟相關的股票重挫；端午連假美股四大指數累計跌幅介於-3.31%~-4.36%；台積電ADR累計跌幅0.76%。

上週二美國高科技股表現佳，帶動上週三台股以小幅跳空開高，盤中2317鴻海與高價股撐盤，加權指數終場以上漲48.31點的11,660.67點作收，漲幅0.42%，成交金額2,018.98億元。三大法人合計買超92.63億元，外資買超95.81億元、投信賣超4.15億元、自營商買超0.97億元。

端午連假全球股市受美國新冠確診數創單日新高紀錄衝擊而修正，週一台股將受影響，短線留意月線支撐力道，若能守住月線，仍有機會挑戰頭部壓力，若跌破月線則將回測年線支撐，盤面上個股維持快速輪動態勢不變。短線操可留意:IC設計、5G相關、APPLE概念股、法人季底作帳股。

(時報資訊)