全球疫情恐再出現第二波爆發，各國政府貨幣政策和財政政策端出的雞尾酒缸和牛肉，受到關注。而全球經濟復甦，能否如預期呈「NIKE勾型復甦」，還是在二度疫情下轉為「W型復甦」？

在端午連假期間，前行政院長現任新世代金融基金會董事長陳沖再發表專文，再就美、日大舉購債，造成央行資產爆增，且購債的品質欠缺流動性，或品質低劣。文中以雞尾酒缸來比喻各國央行的QE，並諷刺美、日央行在今年因應新冠疫情下，採取不恰當的購債計畫，仿如宴會中，雞尾酒缸，不但沒有拿走，而且還大量添酒，不醉也難。

陳沖指稱的美、日央行在此番的購債計畫中，有2大風險：一、日央和FED資產負債表規模大舉擴張，日央資產負債表規模6月中已達達6兆美元；而FED至6月17日也高達7.14兆美元；二、兩國央行購債結構的流動性和償債能力疑慮。

日本央行的總資產為645兆日元(約6兆美元），但其中持有日本政府債券505兆，外加買入ETF32.5兆，佔總資產達83％。換言之，比較2018年大家呼籲要縮表時，日本央行的規模不減反增，甚至是大幅成長。而其中近八成是政府發債、央行購買，也就是左手交右手；但可怕的是買入股市ETF竟佔5％，中央銀行大量購買政府債務及股票(雖然是以ETF形式)，恐怕是市場大忌。

至於美國聯準會的資產負債表(2020/6/17)總資產達到7.14兆美元，過去兩年的縮表努力，等於完全破功。其中買入政府債券4.17兆，無異是過去一年，聯準會就買入政府舉債達2兆美元，這個雞尾酒缸，不但沒有拿走，而且還大量添酒。美國央行雖不明救股市，但卻買入惡名昭彰的MBS（不動產抵押貸款證券Mortgage-Backed Security），高達1.92兆美元，換言之，身為世界第一強國的美國，其中央銀行竟有八成五的資產，不是欠缺流動性，就是品質低劣，實在令人堪虞。

其實，除了陳沖對日本和美國央行購債的後遺症有疑慮外；台灣央行在6月18日的理監事會後也對各國政府債務大增一步推升金融的脆弱性，提出了警訊。

央行認為，疫情影響下，財政收入將隨著產出減少而急劇下降，加以各國端出財政牛肉，擴張性財政政策規模龐大，預期今年全球政府債務將大幅上升，且超越全球金融危機時期。去年底美國和義大利政府債務相對GDP比重皆已超越100%，日本更逾200%。換申之，疫情發生前就已經債台高築，今年推出了大規模財政措施，勢將再推高債務負擔。其次，各國對企業提供貸款、權益注資及信用擔保等大規模財務支持措施，雖然不一定立即影響財政餘額，但未來若企業出現違約或倒閉，政府財政將受影響。

疫情是否再出現二度爆發，對全球貨幣政策及財政政策的調整拿捏是一大挑戰；美日央行總裁，還在為宴會是否正嗨，雞尾酒缸應否端走掙扎不已；各國的政府也在思索疫情後如何進行財政重整，以確保財政可持續性！而掙扎和重整的關鍵就在於第二波疫情的規模和持續時間，若導致經濟再度萎縮，雞尾酒缸太早拿走，牛肉太早收攤，都可能讓賓客無法盡興（經濟復甦力道減弱），宴會徒增遺憾！但若雞尾酒缸和牛肉放太久，又怕賓客喝太醉、牛肉不新鮮（財政風險升高）。

(時報資訊)