國民黨立院黨團因不滿總統府22日公布，27位監委提名人和院長提名人陳菊，昨傍晚由黨團總召林為洲帶領20多位藍委發起佔領立院主席台行動，黨籍高雄市長補選候選人李眉蓁也聲援呼籲，「撤回陳菊爭議任命，給高雄人一個公道」。

國民黨昨表示，陳菊任高雄市長期間，市府團隊遭到監察院調查58案，糾正案30案、彈劾案3案，陳菊沒資格擔任監察院長，而其他監委名單也是綠油油一片，國民黨無法接受

李眉蓁昨晚在臉書PO文表示，國民黨團為反對陳菊任監察院長案，而「自囚立院」，並解釋，「陳菊前年市長任期沒做好做滿，就落跑去當總統府秘書長，留下3000億負債、5000天坑，地方上對她本就評價不高。陳菊政績不佳，市府團隊遭監察院調查、糾正、彈劾的案件也可能是歷任市長之最」，她「三分治理市政，七分培養派系」的執政手法更長期為地方詬病。

國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁，PO文聲援國民黨立院抗爭。(圖/翻攝自 李眉蓁臉書)

李眉蓁還說，「陳菊滿身爭議，對道德操守有最高要求的監察院長給她，人民當然不能服氣 ！面對蠻橫、霸道的民進黨，國民黨當然有生氣、阻擋到底的權力 ！」。

李眉蓁強調，「國民黨雖然已成為弱勢政黨，但不會放棄對理想的堅持 ！無論南北都是如此，也請各位立委保重身體」。

(中時電子報)