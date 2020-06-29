美國的新冠肺炎新增確診病例持續飆升，加深投資人對重啟經濟與經濟復甦的擔憂，美東時間周日夜間美股期貨走跌，延續上周的低迷走勢。

目前道瓊指數期貨跌0.23%，稍早前跌0.7%。標普500指數期貨目前跌0.2%，那斯達克100指數期貨跌0.38%，稍早前分別跌0.7%與0.8%。

根據約翰·霍普金斯大學所做的彙整，上周五美國的新冠狀病毒新增確診病例達到45,255人，再創新高記錄，使全美總確診數突破250萬人。佛羅里達州上周五再度禁止酒吧內用，該州上周六的確診數新增9,636人，創單日新高；周日新增確診8,577人。

德州近來的確診數亦屢創新高，該州已在上周五宣布暫緩部分重啟措施。亞利桑那州州長Dough Ducey上周五表示，該州確診數在所有年齡層與人口結構中都快速增長。美國衛福部部長亞扎（Alex Azar）周日提出警告，稱美國遏阻新冠肺炎疫情的機會之窗正在關閉。

投資人對美國疫情急速升溫與經濟復甦恐將受阻感到擔憂，上周美股三大指數周線收黑，為3周來第2度下跌。道瓊指數上周五重挫逾700點，單周收跌3.3%，標普500指數單周跌2.9%，那斯達克指數周跌1.9%。

(時報資訊)