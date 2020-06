受新冠肺炎影響,封閉數月的歐盟宣布,將在7月重開邊境,但首波名單曝光,裡面卻沒有台灣,引起網友熱議。對此,台大公共衛生院長詹長權指出歐盟擬開放入境的國家是依據個客觀指標,台灣沒有納入這見事值得政府警惕、國人小心。

歐盟宣布將在7月1日重開邊境,首波名單除了加拿大、紐西蘭、澳洲等10餘國外,對大陸也將「有條件開放」,表示若大陸願意開放歐盟國家旅客們入境,那就會列入安全清單中,然而對台灣卻隻字未提。

對此,詹長權於臉書發文表示,千呼萬喚之下出來的這一份7月1日起歐盟對外開放邊境的國家名單草案,今天(6月27日凌晨)以消息的方式公佈在歐盟網站上。很遺憾台灣不在這一份名單上,這件事值得政府警惕、國人小心。

詹長權更指出,這一份歐盟建立在健康標準(health criteria)所擬定的國家名單,主要根據三個客觀指標:1. 流行病學情勢和新冠病毒因應(epidemiological situation and coronavirus response in that country);2. 在旅行中採用感染控制手段的能力(the ability to apply containment measures during travel);3. 是否已對歐盟解除旅行禁令(whether or not that country has lifted travel restrictions towards the EU)。當底下網友詢問「這三個條件,台灣符合幾個」?詹長權回應,「1.5個」。

