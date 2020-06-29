孫姓女子前年拿手機偷拍穿短裙的女同事內褲還傳給男同事看，雖然內褲畫面只有1秒，但基隆地方法院認為構成犯罪判拘投60天、可易科罰金，台灣高等法院考量孫女已賠償31萬元，改判處拘役50天、可易科罰金，給予緩刑2年定讞。

孫女與被害的莊姓女子及黃姓男子原為一家海運公司同事，前年年6月27日下午5點，孫女為了歸還向黃男借得的健腹器，於是將健腹器搬到黃的5樓租屋處，因為莊女住在黃男1樓，由莊女代黃男收取。

莊女與孫女欲上樓時，莊因身著短裙，為免露出裙底的身體隱私部位，於要求孫女走在前方但被拒絕，莊女於是拿取健腹器先行走上樓梯，孫女隨之走在後方，她竟拿手機從下而上拍攝莊女背面全身，並拍到莊的短裙內大腿根部及白色內褲。

孫女偷拍後，將這些影像用LINE傳送給黃男及另一名同事洪姓男子觀看，莊女後來經洪男告知後，氣急敗壞地跑到警局報案；基隆地院依竊錄他人身體隱私罪將孫判拘役30天、散布罪判拘役40天，執行拘役60天、可易科罰金6萬元。

檢方提上訴後，孫女仍辯稱為了告訴黃男已將健腹器交給莊女，及向洪男表示聚餐可能會遲到，才將拍攝莊女的影片給黃及洪，並非惡意無故拍攝；但高院認為，該健腹器非價值昂貴之物， 黃男也未要求孫拍照或錄影存證。

合議庭指出，洪姓男同事證稱，他在完全不知緣由之情形下，收到孫女傳來莊女露出大腿及白色底褲的畫面，他始終都不知道為何孫女要傳這個影片；審酌證人的證詞，孫女辯稱非惡意拍攝，不足以採信。

高院審酌孫女將偷拍影像傳送給雙方都熟識的男性同事，致被害人甚為難堪，精神亦承受甚大壓力，考量孫女已賠償31萬元，且觸犯罪應從一重論罪，改依散布竊錄隱私罪判拘役50天、緩刑2年，緩刑期間提供100小時義務勞務確定。

(中時 )