王鴻薇貼出幾張拒馬架在立法院週邊的照片，並諷刺表示，這就是號稱所謂最會溝通的政府。(擷取自王鴻薇臉書)

立法院將召開臨時會處理監委人事同意權等案，國民黨立院黨團總召林為洲昨突率領20名黨籍立委佔領議場，不僅在議場上噴上綠色油漆「監委酬庸，拒絕背書」字眼，更用椅子鎖住議場門口，固守到底。國民黨台北市議員王鴻薇則貼出幾張照片，並諷刺「這就是號稱所謂最會溝通的政府」。

國民黨立院黨團為抗議蔡英文總統提出監委名單，並提名陳菊任監察院長，總召林為洲昨下午4時率20名立委突襲占領立法院議場。國民黨主席江啟臣當晚8時許也加入占領行列，嗆這次監委名單史上最綠、史上最爛，不撤回陳菊人事就不離開。立法院長游錫堃則表示，今天上午8點半將召開黨團協商，他呼籲國民黨，理性論述，尋求最大共識。

王鴻薇昨在臉書貼出幾張拒馬架在立法院週邊的照片，並諷刺表示，重重的拒馬已經架在立法院週邊， 這就是號稱所謂最會溝通的政府。為了酬庸，為了安插親信，為了讓監察院臭不可聞 ，竟然這樣的面對人民的聲音。她也特別標註「今夜立法院周邊」、「這叫作賊心虛」、「民進黨在怕什麼」。

(中時電子報)