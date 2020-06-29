民進黨高雄巿長補選參選人陳其邁到十全滯洪池關心水利建設。（曹明正攝）

民進黨提名的高雄巿長補選參選人陳其邁29日的科工館拜票，也因為高雄下雨，臨時到十全滯洪池了解水利建設，隨後到三民區吃早餐。對於國民黨不滿陳菊被提名為監察院長而占領立法院，他強調如果對人選有意見，應該回歸國會充分的審查。

陳其邁說，依照憲法總統提名監委，立法院行使同意權，這是立法院的憲法義務，假如對人選，提名有意見，都要在立法院做充分審查，這是國會議員的責任、也是國會要依照憲法來行使職權。

花媽過去在美麗島事件為了爭取人權坐黑牢，對於台灣民主的努力，跟民主的貢獻，大家都一致非常肯定，更何況花媽過去對台灣人權長期的努力，也是大家有目共睹的，在擔任高雄巿長期間，也獲得5星級的施政滿意，國民黨還是應該回歸在國會裡面好好的審查，假如用抹黑，而激化社會的對立，不是民眾所期待的。

陳其邁也提到，這次臨時會還有包括前瞻的預算、司法改革的議題等等重大議案要審，還是希望國會召開臨時會，就有必要性的法案，攸關民生、經濟發展的議案能夠在立法院可以如期的審查。

對於如何衝高民調，陳其邁說，人民才是頭家，要獲得民心支持，在於哪一個參選人可以回應、解決民眾關心的議題，讓高雄的產業可以轉型升級，讓人民有更多的優質就業機會。

他強調，自己不僅在行政院擔任副院長，國家幾項的科技發展計畫，台商回流3大方案等，在整個政策的執行都有豐沛的經驗。

(中時 )