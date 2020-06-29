台積電一名年約50歲、年薪400萬的張姓資深工程師，因長期對妻子家暴，被訴請離婚，新竹地院不僅判淮，張男還需分配剩餘財產4500萬給妻子，沒想到張男竟將持有的台積電股票賣掉變現，再匯至新加坡脫產，妻子憤而向新竹地檢署提告，檢方雖對張妻主要債權無法獲償感到遺憾，但仍查出張男事後變賣BMW進口車與保單解約等證據，全案依刑法損害債權罪嫌將張男起訴。

張妻指控，她2017年5月間請丈夫為孩子買手錶被拒，便問「有錢買雙B轎車，為何不願買手錶給小孩？」，結果丈夫半夜對她鎖喉壓制在床，隔日還傳訊恐嚇：「你再說像今天的賤話，就是自己想被揍！」。

張妻還控訴，丈夫2018年4月間以BMW車頂鳥屎沒清為由，在2幼子面前對她鎖喉痛毆，還揚言同歸於盡，因無法忍受，訴請離婚，並請求300萬元賠償，新竹地院判准100萬元，另外要求剩餘財產分配4500萬元，法官全數判准。豈料張男迅速處分手邊財產處與隱匿，張妻氣得向新竹地檢署提告。

檢方認定張男包括將BMW轎車過戶給他人，並從銀行存款匯出187萬元，還將2張共200萬元的保單解約，金額全部匯到張男位在新加坡的銀行帳戶，使妻子無法從他的國外財產聲請強制執行，依法將他起訴。

檢方還查出，張男早在2018年9月間就將台積電實體股票出售，加上存款共8965萬元，都匯往新加坡，2019年2月再出售非實體股票得款1503萬元，同樣匯至新加坡，因處分財產時間在妻子取得執行名義之前，致使妻子的債權無法獲償，但無法構成毀損債權罪嫌，此部分處分不起訴。

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(中時電子報)