高雄化工廠今早苯氣外洩，釀成1死2傷意外。（翻攝照片／柯宗緯高雄傳真）

高雄化工廠今早苯氣外洩，釀成1死2傷意外。（翻攝照片／柯宗緯高雄傳真）

高雄化工廠發生氣體外洩，釀成3工人送醫1命危。（前鎮分局提供／柯宗緯高雄傳真）

高市爆發工安意外！前鎮區1家化工廠「宜昇公司」29日清晨6時許，疑似機器故障造成苯氣外洩，現場3名工人不慎吸入受傷，消防局獲報立即派遣成功、前鎮分隊5車15人前往搶救。其中，1人死亡，兩人無大礙，但須留院觀察，詳細事故原因有待進一步調查。高市環保局指出，由於廠方未第一時間通報，依法重罰百萬。

警方指出，這起事件發生在6時18分許，「宜昇公司」公司有苯氣體外洩，目前警方、消防局會同市政府勞工局處理中，但由於現場苯氣體仍過高無法進入，操作工地有3名工作人員送高醫搶救。

高醫指出，52歲黃姓員工到院前已無生命跡象，急救後仍然宣告不治。另外24歲賴姓及周姓員工意識清醒，有頭暈及噁心症狀，留院觀察中。

高市勞檢處指出，目前已經派員去了解，根據環保局回報訊息，是儲槽機器疑似故障，導致苯相關氣體外洩，造成工安意外發生，若有違法則依相關規定開罰或勒令停工。

環保局表示，初步了解是槽體滿位，氣體溢出來釀禍，但第一時間廠方沒立即通報，依據《毒性及關注化學物質管理法》重罰100萬，另據《空汙防制法》將開罰10至500萬元。

這家宜昇公司位於27號碼頭旁，成立於1977年，共有儲槽17座，總容量3萬0700噸，儲存甲基丙烯酸甲酯、二甲苯、烷基苯、辛醇等化學物質。

根據勞動部「職業性苯中毒認定參考指引」指出，苯亦廣泛用於工業上，包括石化工業、橡膠工業、塑膠業、製鞋業、印刷業、製藥業及鋼鐵業等方面。苯中毒分為急性和亞急性，主要是抑制中樞神經並造成麻醉反應，產生症狀無特異性反映，包括頭痛、頭暈、噁心、步態蹣跚、精神欣快(Euphoria)，嚴重者可出現煩躁不安，意識不清、昏迷、心律不整、呼吸抑制、呼吸停止，甚至是死亡。

(中時 )