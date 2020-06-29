美國新冠肺炎疫情持續飆升，德州、佛州宣布暫緩部分重啟經濟計畫，受此打擊，上周五美股再度重挫，道瓊指數暴跌730點，本周美股將面臨的考驗除了疫情發展、即將公布的重要經濟數據之外，聯邦失業津貼等重大財政激勵措施能否在7月底到期前獲得展延，也將成為市場關注的新焦點。

上周五道瓊工業平均指數收跌730.05點或2.8%，為25,015.55點。標普500指數跌2.4%，為3,009.05點。那斯達克綜合指數收跌2.6%，為 9,757.22點。三大指數周線全面收黑，為3周來第2度下跌，道瓊指數與標普500指數單周分別收跌3.3% 與2.9%，那斯達克指數單周跌1.9%。

美國的新冠肺炎新增確診病例激增，德州與佛州宣布暫緩部分重啟經濟措施，令投資人擔心近來的經濟復甦跡象可能只是曇花一現，自願性或政府強制性關閉經濟的可能性持續升高。

根據約翰·霍普金斯大學的統計，美國上周五(26日)新增確診病例達45,255人，再創單日新高紀錄，累計確診病例已經突破250萬人，截至上周五，美國新增確診7日平均數與前一周相比大幅成長41%，德州、加州、佛州、內華達與亞利桑那州等地疫情尤為嚴重，德州、佛州等地不得不再度關閉部分商業活動，亞利桑那州等地也已暫停進一步的解封計畫。

除了疫情發展之外，本周美股關注焦點尚包括一連串即將公布的重要經濟數據，如６月非農就業報告、消費者信心與製造業指數等，投資人將從中尋找美國初萌芽的經濟復甦是否完好無損的線索，雖然近來出爐的經濟數據顯示美國經濟從谷底反彈，但其復甦的續航力與穩健度仍待觀察。

美中兩國之間的貿易緊張局勢發展、聯準會將公布6月貨幣政策會議記錄、美光等本周將出爐的重要財報，以及美國總統大選的不確定性也可能影響美股走勢，而美國國會是否通過更多財政激勵措施，將成為本周與未來幾周市場關注的新焦點。

美國國會在3月底通過2兆美元的《新冠病毒援助、救濟和經濟安全法案》(簡稱《CARES法案》)，授權聯邦政府為在疫情期間失業的勞工額外提供每周600美元的失業津貼，這項措施的有效期限到7月31日，如果國會未通過其他激勵法案予以展延，則自8月1日起失業救濟金將回復正常金額，而實際給付金額則因各州而異。

由民主黨掌控的眾議院在5月中旬通過略逾3兆美元的《英雄法案》（《HEROES Act》），其中包括展延CARES 法案中的失業紓困措施，每周額外給付600美元失業津貼的政策將延長至2021年1月，約聘人員或臨時工的失業救濟金政策展延至2021年3月，但由共和黨掌控的參議院是否通過這項法案仍不得而知。參院多數黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)上周表示，國會可能必須通過其他的激勵方案，此前他表示新法案不會納入提高失業救濟金的措施。

經濟學家認為受新冠肺炎疫情影響，美國仍有許多人失業，每周額外提供600美元失業津貼的政策在7月底終止，數千萬美國人將跌入「所得懸崖」，民間消費能力勢必急劇下降，將使美國經濟蒙受嚴重衝擊。

摩根士丹利首席美股策略師Michael Wilson表示，新紓困案對於大摩如何論定美國經濟的V型復甦至關重要。若無進一步的激勵方案，摩根士丹利對美國經濟前景的看法可能得調整。

根據美國勞動部公布的數據，自3月中旬美國為了防止疫情擴散而實施封鎖措施以來，已有逾4000萬人申請了失業救濟金，儘管各州開始解封，但目前失業人口仍然高達約2100萬人。

反對展延每周額外給付600美元失業津貼政策的人主張這套系統容易遭到詐領且導致部分勞工失業所得可能高於工作所得，將阻礙失業者重返工作崗位。

但近來美國的疫情急速升高，德州與佛州已暫緩重啟經濟計畫，蘋果、迪士尼等指標企業決定關閉部分商業活動，Nike宣布分兩階段裁員，這意味著新冠肺炎疫情對美國造成的衝擊超過原先預期，美國的就業情勢仍然嚴竣，尤其今年正逢總統與國會大選年，華爾街認為國會在7月底前通過新紓困案展延失業補助的可能性並不低，可望為市場信心帶來提振。除了財政激勵措施之外，部分投資人認為聯準會也將進一步擴大貨幣寬鬆。

蘋果公司上周五宣布將暫時關閉另外14家零售店，使恢復營業又再度關閉的直營店總數達到32家。迪士尼原定於7月17日重啟加州迪士尼樂園，但上周三(24日)宣布延後開園時間，待加州政府在7月4日後發布重啟營運指導方針，才會決定主題樂園重新開放的時間。NIKE上季營收年減38%，淨損高達7.9億美元，並通知員工將於7月與秋季進行2波裁員。

(時報資訊)