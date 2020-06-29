台灣證券交易所接獲長亨(4546)撤回其申請股票上市案，證交所指出，長亨今年4月23日申請股票上市，但基於航空製造業整體營運環境及發展策略考量，在維護股東權益為最高原則前提下，擬自行撤回股票上市申請案。

(時報資訊)

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