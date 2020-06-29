聯盟準新人王莫蘭特(Ja Morant)在全美黑人民權(BLM)與反警察暴力聲浪中開了一個小玩笑。莫蘭特的背號正好是12號，因此他在推特貼了一張改圖，把自己的球衣名字改成「F U C K 12」，也就是「警察去死」。NBA允許大家在球衣上發揮創意，他的12號有很多發揮空間。

「10-12」是美國警察呼叫支援的無線電代碼，當壞蛋一聽到「12」就知道附近有警察，後來「12」成為警察的江湖稱號。平日躲警察的黑人大部分身上有藏毒，所以「12」主要用來稱呼緝毒的警察，販毒黑人最恨的也是他們。

此外最常見的警察蔑稱是「Pig」，前NFL球星凱普尼克(Colin Kaepernick)曾穿著豬臉警察圖案的襪子練球，表達他對警察的憤怒。60和70年代美國警察非常強勢的時候，警察也被江湖人士稱為「The Man」即是「一哥」「老大」。

因為遭到部分球迷批評，莫蘭特後來刪除了這則貼圖。有人提出「我去世的父親是個好警察」之類的言論，莫蘭特轉推一篇文章寫道：「這無關你的父親，我們針對的始終是壞警察。」當然支持莫蘭特的人也很多，他們也幫忙想了其他字眼代替粗話。

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(中時電子報)