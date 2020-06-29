咖啡廳生意競爭激烈，為了吸引顧客上門，店家無不想方設法讓自己的店能更具特色、刺激消費；北市一家以可愛動物「小浣熊」為賣點的咖啡廳，28日遭網友在臉書公開社團爆料，指店內的小浣熊被綁在桌腳，還被店員用腳踢，另有一段「放狗咬小浣熊」的影片也遭曝光，店家此種疑似「虐待動物」的行為，引起大批網友撻伐。

有網友在臉書社團爆料，北市某間以「小浣熊」吸引消費者的知名咖啡廳涉嫌虐待動物。網友表示，曾親眼見到店家在仍有客人的情況下，將小浣熊綁在桌腳還用腳踢等施虐情事，另外還有疑似咖啡廳老闆和友人的對話紀錄也被公開在網路上。疑似咖啡廳老闆的對話內容顯示，「剛剛我在跟浣熊打架，咬我兩次，被我拿網球拍打很慘，我都很怕打死牠」、「我大概打了十幾下很凶打喔，牠整個應該被打傻了，四隻站在那邊發呆，然後地上一堆血。我說我真的很怕打死牠是真的」、「牠手流血，眼球也滲血。我打太凶了」、「那些人都不會問浣熊怎麼少一隻，畢竟也不會一直來，趕快隨便買一隻充數。」

疑似咖啡廳老闆和友人的對話內容。（圖／臉書）

另外，還有網友把店家疑似「放狗咬小浣熊」約90秒的影片也上傳至網路；影片中可看到，一名男子牽著一隻邊境牧羊犬，不顧小浣熊發出的嗚咽悲鳴，放任牧羊犬追咬著無路可逃的小浣熊。

影片曝光後，引爆大批網友怒火，紛紛在下方留言痛批，「虐待動物」、「為什麼要放任邊境咬浣熊？」、「還以為這間店多好，結果也是拿寵物斂財」、「完全沒有制止，明顯是讓狗咬浣熊，這老闆真的很可惡」、「為什麼要那樣？主人是有病啊！」、「整間店都下地獄去吧！」

對於上述指控，根據《ETtoday》報導，該咖啡廳負責人事後接受記者訪問時強調，「我們的小動物很好，備受呵護。」另外，他也提到，2間店為不同老闆經營，但詳細情形牽涉店內事務不便細說，目前已經以毀謗名譽報警處理。

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(中時電子報)