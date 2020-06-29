白宮前國安顧問波頓（John Bolton）新書透露，大陸國家主席習近平至少在2次通話中，親自懇求美國總統川普放了大陸科技公司中興通訊以及華為一馬。

前白宮國安顧問波頓在新書中爆料，美國總統川普曾要求大陸國家主席習近平幫助他連任。

香港《南華早報》報導，甫上架的前白宮國安顧問波頓新書《事發機要室：白宮回憶錄》（The Room Where it Happened）揭露，美陸貿易戰期間，美國以危害國家安全為由，對大陸科技公司中興通訊以及華為祭出禁令之際，習近平曾親自懇求川普解除制裁。

波頓新書記載，美東時間2018年5月8日晚間8時30分，川習兩人熱線，習近平在電話中提及美國商務部因中興通訊違反伊朗制裁而祭出限制令一事，「川普表示他已指示商務部長羅斯為中國提出解決辦法」，「習近平則回應，如果事成，他會欠川普一個人情，而川普馬上回應，他會這麼做全是為了習近平。」

川習熱線後一周，5月13日，川普發布推文，表示自己正和習近平共同努力，讓中興通訊盡快恢復營運。同年7月，美國取消對中興通訊的制裁。

2019年6月，日本大阪G20峰會前夕，川習再度熱線，川普在電話中「極力反對」美國因國安疑慮，將華為列入出口管制實體清單，「習近平警告，此事如果沒有好好處理，華為將損害整體雙邊關係。」

波頓描述，「習近平無所顧忌，形容華為是一間傑出的私人中國公司，和高通及英特爾有重要關係。習近平希望撤銷對華為的禁令，並且表示會親自和川普在這件事上共同努力，而川普看起來似乎被說服了。」

兩人此次熱線後，川普發布推文，稱和習近平有「非常好」的電話討論。

一周後，大阪峰會登場，川普對華為的態度明顯軟化，當時川普稱，美國向華為出售了巨額產品，並且補充說，美國企業對於不能銷售給華為不是特別高興。當天川普宣布，只要不涉及嚴重國安威脅，美國企業可以繼續供貨給華為。

波頓在書中描述，川普的外交政策高度依賴包括習近平在內等他和其他外國元首之間的私人關係，而習近平則回過頭來，在重要事件上直接向川普提出要求。

(中時電子報)