外型亮眼、氣質優雅的主播張瓊方，有「主播界林志玲」美稱，然她名花有主，2017年宣布結婚，讓一票男性粉絲哀號「失戀」，如今3年過去，張瓊方近況曝光，不但已低調搬回台北，且肚裡還有好消息，目前懷孕5個多月。

張瓊方過去相當低調，不常更新社群，然最近頻貼出新照分享生活，昨(6/29)還貼出小短片，內容是她在吹生日蛋糕蠟燭，張瓊方先是感謝眾人的生日祝福，接著透露目前的狀況，那就是「我從香港搬回臺北好一陣子囉」，驚喜透露目前升格準媽媽，懷孕5個多月「肚子一暝大一寸越來越接近圓滾滾狀態」，回台灣就是準備好好迎接小孩到來。

另外，即將轉換身分的張瓊方「新聞魂」不滅，跟前同事張懷慈一起開了PODCAST新節目《Hey! 不只是講講好嗎？》，會分享孕婦、婚姻、生活等趣事，目前規劃一周一集，笑稱無論封面還是內容都看起來有點鬧，但「目前看起來我們會持續的講下去~(堅持)」，盼大家一起支持並同樂。

(中時電子報)