國民黨立院黨團突襲攻佔立法院議場，民進黨府院黨一致譴責或反嗆國民黨將民主當成人質，國民黨主席江啟臣今天凌晨在臉書發文，反擊民進黨才是把民主當成人質的慣犯，，總統自己更是將監察委員當成禁臠的始作俑者，強調民主人權不是陳菊專利！神格化陳菊無法迴避高雄市長任內弊案劣跡！

江啟臣說，總統府跟陳菊的回應，是民進黨自說自話，更是民進黨自我安慰。神格化陳菊的語言並沒有辦法解釋陳菊在高雄市長任內的各項弊案！陳菊也不必往臉上貼金，將自己的提名案與民主與人權劃上等號，根本無法獲得多數國人的認同！他更要告訴蔡英文總統，民進黨才是把民主當成人質的慣犯，總統自己更是將監察委員當成禁臠的始作俑者。

他表示事實上，民進黨在說不清楚事情的時候，永遠就只會轉移焦點！陳菊在黨外時對於民進黨的貢獻，應該留在黨內自己尊崇，社會大眾更在乎陳菊所帶領的團隊，在高雄執政12年期間，其市府團隊遭到監察院調查58案，糾正案30案、彈劾案3案，等到陳菊擔任監察院長後，這些案件如何得到妥善的調查？而27位監委提名人中，有24位與民進黨關係密切，這樣又綠又爛又酬庸的名單，如何能夠適任監察委員！

江啟臣強調，面對霸道的民進黨，在野黨沒溫良恭儉讓的空間，更不能只投下反對票敷衍了事！我們願意承擔霸佔議場的政治責任，我們願意負起受影響公物的賠償責任，我們更不是在議場吹冷氣喝啤酒，我們要用身體力行來阻擋這樣荒謬的提名案，要用行動發出人民反對不適任監委的強烈聲音。

(中時 )