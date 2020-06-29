「互動會議：南南合作與兩岸融合-台北方案」28日舉行。（孫文南院提供）

兩岸關係低迷，孫文南院院長汪明生28日發起「互動會議：南南合作與兩岸融合-台北方案」，探討未來兩岸合作及談判的可能，邀請多個智庫學者學者代表集思廣益，在政治上主張應簽署停戰條約以降低戰爭風險，進行國旗，國號，國歌及兩憲融合；經濟上推動台灣全力發展觀光休憩產業、推動全台設立自由經貿區，共同參加國際活動，不相互抵制、暢通兩岸貿易，零關稅。

由孫文南院院長汪明生發起的「南南合作與兩岸融合」互動（IM）會議台北場，28日在世界龍岡親義總會舉行，共同辦理單位有公教軍警消聯合總會、台灣競爭力論壇、中華民國公共政策學會、中華公事學會等。參與者有台北市退休警察人員協會理事長陳合良、社團法人台中市產業文化發展協會執行長陳靖治、金門大學副教授劉燈鐘、中廣愛心園基金會董事長鄭詩詠、銘傳大學客座教授紀俊臣、國家政策研究基金研究會前執行長孫揚明等人。

互動（IM）會議是汪明生於2000年自美國引進台灣，經資料翻譯、教材整理、團隊形成、案例篩選及實務操作，迄今已在高雄、澎湖、台北，以及大陸北京、上海、福州等地推廣操作。藉由水平協商、公開透明之程序進行課題案例實務操作，以充分尊重個體差異、有效達成群體共識，能有效釐清與協助化解個體群體間錯綜複雜與瞬息萬變的爭議。

根據會議討論情況，在政治層面策略有兩岸應簽署停戰條約，以降低戰爭風險、進行國旗，國號，國歌及「兩憲」融合的探討等。

在經濟層面策略有推動台灣地區全力發展觀光休憩產業、推動全台設立自由經貿區，全力發展經濟、共同參加國際活動，不相互抵制、暢通兩岸貿易，零關稅，快速通關、謀求區域平台性經貿合作發展等。

在青年層面策略有開辦青年打工，猶如赴紐澳日本一般、辦理青少年音樂才藝交流參訪營隊、兩岸大學每年一對一交換學生、台灣青年赴陸實習交流等。

文化層面策略有在宣傳和各種活動方面，以更深度吸引人的方式介紹中華文化，以當中國人為榮、籌拍商業電影，內容連結兩岸感情、推動娛樂生活文化互通發展、傳播融合性的知識認知與文化教育論述等。

孫文南院院長汪明生指出，如何爭取台灣各界，尤其是青年世代的瞭解認同，已是當前兩岸差距擴大、台灣自身分歧下，意欲深化融合的重大工程與嚴肅挑戰。

他表示，原本的九二共識是在1／4個世紀多以前，全球冷戰與國共對峙方歇時提出定調的。當時的兩岸與如今的兩岸，即使自上而下整體看來也已經大大不同，何況對於衆多的90後青年而言，其實經常習慣的是自下而上各自分散的感知觀點。

他指出，對於台灣年輕人而言，與兩岸大局主權安全相關的九二共識，就好像「保健因子」，增加也好，多談也罷，是不會加分的。在人生這個階段，會切身感受的經濟所得與社交生活，才是激勵因子。

然而對於這些經濟和個人發展層面的「激勵因子」，他認為絕大多數台胞台青有所接觸的大陸中層省市與低層官員，或是以大陸自身的市場意識對臺，加上行政獨大的體制機制，往往未能就此台胞台青緊要關切的激勵因子換位思考。導致2008年以來的一再錯過久拖不決，眼前親痛仇快幾謂雙輸。

也因此，會議整合出12項策略如下：

1，建構經濟第一策略，暢通兩岸經貿，速簽貨貿協議並研議兩岸避免重覆課稅。

2，採取模糊策略落實九二共識，一中各表，推動「撞球理論」、「鐘擺效應」以促進兩岸融合。

3，每年計劃逾萬名台灣青年學生利用寒暑假赴陸實習(打工)。

4，多舉辦兩岸跨地域、職業、階層、年齡的對話活動。

5，大陸史學系學生來台採訪頒獎抗戰老兵。

6，在一國兩區下，兩岸未來政治關係的安排。

7，建構兩岸都市災害應變及重建的合作機制。

8，以三中一青為基礎，擴大並支持交流的範圍和力度。

9，兩岸青少年抗戰歌曲合唱比賽

10，推動全台設立自由經貿區，全力發展經濟。

11，兩岸人民來往憑身分證。

12，每年定期舉辦文化交流活動。

(旺報 )