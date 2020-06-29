創立於2016年的歐台工商聯合會（EBAT）日昨舉辦第五屆會員大會，該會與台灣國際物流暨供應鏈協會（TILSCA）展開第一個合作年，EBAT創辦人兼委任主席 Goran Gasparac 先生成功將會員及收益於兩年內雙倍增長之後，經過選舉由TILSCA理事長Cathy Chin秦玉玲成為EBAT新任理事長。

新任EBAT副理事長Goran Gasparac介紹：『Cathy是一位精明且在商界及政界皆受高度讚譽的實業家，我很榮幸與她共事於提升歐洲國家與台灣的貿易往來。她在推動與運作海內外商務訪問及代表團互訪的豐富經驗，是我們珍視的資產。

EBAT預定於今年10月舉辦盛大活動-領帶晚宴，將連結來自克羅埃西亞和其他歐洲國家的優質品牌與台灣的在地同業，創造合作商機。

秦玉玲表示：『我感謝被賦予機會作為理事長，並期待貢獻我的經驗與所長，協助達成 EBAT 的目標—拉近台灣與歐洲的商業距離。』

這次參與盛會的包括首年與EBAT成為夥伴關係的香格里拉台北遠東國際大飯店及TILSCA理事會、來自經濟部投資業務處及匈牙利貿易辦事處的與會代表，以及其他私人企業家。

這次活動也喜迎EBAT會員帶來的各界友人，這些預先登記與會的賓客橫跨金融、諮商、教育、科技、物流、娛樂、時尚及餐飲界。

歐台工商聯合會創立於2016年，是台灣兩個歐洲商會之一。EBAT向台灣、歐洲與世界各國的個人與商業實體皆開放會員申請。

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