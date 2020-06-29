台船環海繼今年4月與台船(2208)簽署新一代離岸風電大型浮吊船「Green Jade」造船前期工程合約(Early Works Agreement，EWA)，上周更進一步完成本投資案最重要的「最終投資決策」(Final Investment Decision，FID)。「Green Jade」具備強大吊升能力、大載運量並兼具綠色環保科技新世代離岸風電工作船，將可因應未來新世代大型風機挑戰，將由台船負責設計及建造，預定於2022年底完工交船，2023年開始營運。

台船2019年2月與國際離岸風電工程承攬商比利時DEME Offshore合資成立台船環海風電工程股份有限公司，本次藉由雙方母公司增資台船環海以啟動「Green Jade」建造計畫，將可逐步落實政府推動造船及海事工程在地化政策。未來，「Green Jade」將優先執行已與台船環海簽訂工程合約，包含海龍風場大型統包工程，及中鋼中能風場風機及基礎運輸與安裝，為兩大風場提供在地化的最佳施工服務。

台船環海此次成功完成「Green Jade」的投資計畫，不但能支持政府推動再生能源決心，未來在離岸風電再生能源產業中，將擁有一艘由台灣專屬且由國人建造的主力工作船，在台灣執行離岸風場安裝工程，成為推動我國離岸風電市場成長最重要船機。

(時報資訊)