大同公司股權爭議大戰進入倒數計時，大同公司今(29日)再度出手，正式公開提出「三問黃國昌」聲明，全部聲明如下：

一問黃國昌，有關於公司治理：

您大談公司治理，接受三圓建設集團的徵召來競選大同獨董，請問您可知道提名您的三圓建設家族集團公司的公司治理狀況如何?三圓建設公司從2016年起，由盈轉虧營運急凍，目前已連虧4年，累計每股虧損達7.96元，虧了將近0.8個資本額。近年來財報屢屢被簽證會計師簽註「保留意見」，七年更換三位會計師，今年5月8日三圓才又公告更換會計師，同時第一季財報會計師還出據保留意見，顯見三圓建設家族集團公司財報的正確性、真實性、合法性大有疑問，遑論其他。

且三圓家族羅得、競殿、三雅等投資顧問公司，聯合申報為大同持股11%大股東，買股資金成本逾70億，但該三家公司合計股本僅1.85億，哪來資金買股？107年第三季財報顯示，三家公司借貸超過73億元，以約40倍槓桿操作投資大同！其超額借貸、資金來源，黃國昌不質疑嗎？其負債已過高，且所有借款皆是王光祥保證, 您還能接受王光祥實控的羅得? 請問您想來大同論公司治理之前，是不是應該先去檢視一下三圓集團的公司治理情況? 您本末倒置輕重不分，所為何來? 遑論治理!

二問黃國昌，有關於嚴查陸資：

熟悉公司治理者，都知道源頭管理的重要性，單就查核非法陸資一事，您應該善用您的影響力高度，到主管陸資來台投資的相關主管機關去督導查核才是，怎會被恐涉非法陸資的市場派徴召，來大同搶占獨董才能查有無陸資？

台北地檢署107年度偵字第19886號起訴書，及109年度偵字第8777號追加起訴書，先後起訴鄭文逸及其於台灣之股市炒手張莒華及林振興，起訴書明確記載鄭文逸及林宏信(欣同負責人)均坦承，欣同公司及新大同公司為鄭文逸所實質持有與控制之公司，而提供資金的上海龍峰集團負責人任國龍也因涉炒股由北檢通緝中，若欣同、新大同不是陸資，什麼才是陸資?

三圓建設董事長王光祥已自己證實，透過三圓青島向任國龍借款，三圓集團旗下羅得、三雅、競殿等三家公司資本額合計僅1.85億，而合計購買大同股票金額逾72億，除財報揭露向金融機構借貸30多億準以外，而且質押股票向銀行貸款, 必須先買到股票, 資金從何而來 ?無怪乎三圓公司近年財報簽證會計師屢屢出具保留意見。市場派為入主大同董事會，花費逾億元鉅資找業配大買廣告，炒作媒體砸錢不手軟，其背後資金來源令人起疑，更證實台北地檢署起訴書內容所載，任國龍提供百億資金為後盾確有其事。您還不知道非法陸資的源頭與分支在哪裡嗎?大同有無非法陸資還需要您來選獨董才能查嗎? 您本末倒置輕重不分，所為何來? 遑論查核!

三問黃國昌：

三問黃國昌，有關於630股東會維安問題:

我們都殷切希望，大同今年股東會董事改選能夠合法、公正、公開地進行，但有台北地檢署起訴書明文記載的非法陸資實控的欣同、欣大同公司推派負責人來競選董事，更有前述涉嫌非法陸資的三圓家族推派人選來角逐，奈何主管機關迄未查明, ，您是否應大力催促主管機關速辦?

因為在非法陸資染指大同股東會下，今年董事改選的合法性本質已經被破壞無遺。

以108年大同股東會鬧場的前車之鑑，市場派18家法人股東共指派代表89人出席股東會，其中包括30名天鷹保全人員，及十多名有傷害、毀損、槍砲彈藥等刑事犯罪前科紀錄者，據聞市場派今年動員人力規模將更甚去年。為保障其他合法股東能順利出席股東會會場參與會議的權益，大同公司豈能不預作防範? 相較那些打著公司治理、維護股東權益口號的非法陸資股東及同路人等，請問您至今仍拿黑衣保全消費，只是擔心您股東會當天能不能出席？擔心外資股東是不是能支持您當選獨董? 您本末倒置輕重不分，所為何來? 遑論參選!

(中時電子報)