全球新冠疫情確診人數突破千萬大關、死亡人數近50萬人，由於病毒變異速度太快，抗體在人體留存時間太短，預期未來疫苗保護期可能很短，檢測需求勢必遽增。統一投顧預估，2020年新冠檢測產值估220億美元，2021年訂單潮更上探585億美元（約1.8兆台幣），台廠有機會分食大餅。

分析師認為，目前國際檢測前十大廠，雖高占產值的80％，但因新冠疫情為突發性事件，大廠對擴產態度較不積極，也讓檢測試劑供應出現缺口。

初步統計，2020全年國際大廠能供應新冠檢測PCR（核酸檢測）量能為2.67億劑，以需求量約9億劑估算，2020年缺口為6.3億劑，2021年缺口擴大至16.77億劑。

雖然目前有近百項新冠肺炎檢測產品取得美國EUA，取得歐盟CE認證的也不下百家，但相較於陸資廠，台廠和韓廠都占有不少利基，也讓國內的瑞磁、柏勝、德必碁、高端、普生、瑞基、亞諾法、泰博、博錸和金萬林等，都有機會趕搭這一波新冠檢測列車。

統一投顧分析認為，基於經濟成長力停滯的壓力，新興市場即使疫情仍在第一波暴增期，已開發國家也面臨第二波疫情來襲壓力，各國政府卻不得不重啟經濟活動，在國際出入境不得不逐漸恢復正常下，對檢測需求將十分強勁。

其次，目前新冠病毒正往傳播力變強的方向演化，但痊癒者體內的特異性抗體大多在二個月後消失，新冠肺炎抗體在人體留存時間僅約SARS的1/8，代表疫苗的保護期可能很短。

因此，新冠疫苗預期最快今年第四季起上市，但對檢測快篩的需求也不會減少，反而會變成打疫苗前必須先做檢測，疫苗施打二個月後，很可能又要再檢測體內抗體。亦即第四季起，如果有10億人打疫苗，就會分別用到10億劑的PCR，以及10億劑的抗體快篩。

專家認為，疫情風暴二年內恐怕都很難平息，新冠肺炎疫苗未來可能一至二年就要大規模打一次，而疫苗上市後檢測需求並非下滑，而是向上疊加。

統一投顧預估，2020年新冠檢測產值估220億美元、2021估上探585億美元，而就新冠肺炎的三種檢測方式PCR（核酸）、抗原／抗體快篩、蛋白質測定法來看，PCR目前仍最被國際認可，加上已有實驗室和檢驗設備的基礎建設，訂單會來得最快。

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(中時電子報)