（圖／摘自劉宇（四叉貓）臉書）

蔡英文總統提名陳菊擔任監察院院長，國民黨立法院黨團為表抗議，昨（28）日突襲占領立法院議場今日上午黨團協商仍破局，國民黨持續占領議場。網紅劉宇（四叉貓）昨日傍晚6點多，也出現在立法院外，並持續更新現場狀況。

四叉貓昨日在臉書PO文表示，國民黨立委衝進立法院，被反鎖在裡面、斷水斷電，強調議場內並沒開放冷氣。晚間10點多，四叉貓PO文指出，「當國民黨立委在立法院抗爭，還被斷水斷電沒冷氣的時候，民進黨立委竟然在樓上吃香喝辣，真是令人髮指！！！」接著又到議場外，表示「國民黨立委衝進立法院，被斷水斷電斷冷氣，我決定要在門口跟立委們共進退！」

凌晨4點半左右，四叉貓PO出一張立法院外的照片，大批警力戒備，挺韓大將杏仁哥及國民黨支持者坐在場外抗議，其中有人疑似拿著酒瓶拍照，四叉貓寫道「不要喝太多，早上還有一場硬戰，我先回家洗澡待會天亮見啦～」

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凌晨議場外狀況。（圖／摘自劉宇（四叉貓）臉書）

(中時電子報)