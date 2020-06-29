國民黨立院黨團為反對前總統府秘書長陳菊，被任命為監察院長和最新監委名單，昨下午佔領立院議場主席台，名嘴黃創夏認為，若發生「中暑丶昏倒丶被打丶被抬」、且「非暴力丶不失控」6種情況，國民黨挺不過72小時的話，恐淪笑柄。

黨主席江啟臣今凌晨在臉書發文指出，民進黨在說不清楚事情的時候，永遠就只會轉移焦點！陳菊在黨外時對於民進黨的貢獻，應該留在黨內自己尊崇，陳菊所帶領的團隊，在高雄執政12年期間，其市府團隊遭到監察院調查58案，糾正案30案、彈劾案3案，等到陳菊擔任監察院長後，這些案件如何得到妥善的調查？而27位監委提名人中，有24位與民進黨關係密切，這又綠又酬庸的名單，如何能夠適任監委。

黃創夏昨先是在臉書PO文表示，國民黨團佔領立院，若撐不過24小時，國民黨必亡；撐得過72小時，就換民進黨頭大。

他今天再度PO文補充，「立法院從來不是靠說服，但作秀也有基本規範」，並解釋，若這段時間有「中暑丶昏倒丶被打丶被抬」、且「非暴力丶不失控」，只要挺不過72小時，這場活動就會是笑柄」。

(中時電子報)