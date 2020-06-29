中國北京新一波疫情宛如連環爆，引起全球高度關注，投資人恐爆發第二波疫情。聯邦投信指出，疫情及其對未來經濟的影響仍具高度不確定性，且近期病例激增將重新點燃投資者風險趨避的情緒，在前景未明的情形下，「多重資產動態配置」將是投資關鍵！

中、美疫情不容樂觀引發華爾街憂慮，Fed也表示未來2年都將維持低利率，升息機會極小。聯邦高息策略多重資產基金(預定經理人游蕙蘭指出，MBS、投資等級債、公債等商品具備穩定投資組合波動之能力，同時可兼顧收益率！平均過去六年各類債種之年化波動度與報酬率表現，年化報酬率約20.45%，年化波動度僅5.37%，若以風險報酬比（每單位風險可獲得之報酬）來看，又以MBS 9.67% (不動產抵押貸款證券)的CP值最高。

游蕙蘭進一步分析，新興債與高收益債享高債息優勢，往往是投資人熱愛標的，但在這波新冠疫情衝擊下，也成為拋售資產，造成債券價格波動加劇；相較於債息較低之投資等級債、MBS與公債等憑藉其低波動優勢，在這波疫情衝擊下脫穎而出，因此在資產配置時需要報酬風險比考量在內，才能達到風險控管、投資效益兼顧的目標！

聯邦投信首度推出高息策略多重資產型基金，預計於7月6日起開始繳款，該檔基金側重享有高息特性之高收益債、新興債，藉此控管風險波動、穩定收益，同時隨著當前市況採跨市場、跨資產方式動態布局，藉以分散各式資產漲跌帶來的風險，掌握不同資產反彈契機。

(時報資訊)