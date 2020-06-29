日本政府周一公布新數據，五月零售業銷售相比去年同期下跌了12.3%，此前市場預期為跌11.6%。五月為連續第二個月出現雙位數下滑，四月份零售銷售下跌13.9%，為自1998年3月以來最大降幅。

五月份零售銷售總額為11兆日圓，經季節調整，與前一月相比月增2.1%。五月零售銷售下跌，主要原因為汽車、服裝和一般商品的支出大幅下降。

日本政府希望占經濟半數以上的私人支出能夠反彈，以協助支撐經濟成長。部分分析師寄望每位公民支付10萬日圓現金能夠帶動「報復性支出」，特別是在五月解除全國緊急事態後。但據路透查訪，並非每一位公民都有收到政府付款。

日本本季度經濟成長率預計將萎縮超過20%，封鎖措施打擊四五月份的商業活動，更多人的居家造成了支出縮減。

五月批發銷售總額為25.4兆日圓，年減24.7%，經季節調整月減7.9%。五月整體商業銷售為36.5兆日圓，年減21.2%。

(時報資訊)